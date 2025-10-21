江戸川の夜空に浮かび上がるのは、まるで“光の富士山”。その上空を次々と打ち上がる花火が照らします。2025年8月に開催された「千葉県市川市民納涼花火大会」。この花火が「最も高い山型の仕掛け花火」として、ギネス世界記録に認定されました。ギネスの快挙を祝し、市川市は認定証とともに花火の写真を市役所に展示しました。“ギネス認定花火”を写真で収めたのは、プロ写真家「Shun Shirai」さん。市から依頼を受け、ボランテ