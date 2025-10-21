DOBERMAN INFINITYのボーカル・林 和希が、予約開始して程なく全公演完売となったホールツアー＜林 和希 LIVE TOUR 2025 “?”＞の追加公演を行うことが発表された。さらに、2ndアルバム『to』が12月24日(水)に発売されることも決定した。今回追加となったのは、2026年1月17日(土)の福岡国際会議場と2月5日(木)東京の LINE CUBE SHIBUYAの2会場。特にファイナルとなる東京公演は、高い人気が予想される。追加公演のチケット予約は