10月27日10時から世界同時配信開始となるHBOオリジナルドラマドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』（U‐NEXT）より、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」の起源に迫る日本版キーアートが解禁となった。さらに、ピエロ姿ではないペニーワイズ、ボブ・グレイ役の吹き替えを下野紘が務めるなど、日本語吹替版のキャスト情報も解禁された。【動画】“トラウマ級の恐怖にご注意を。”『IT／イット