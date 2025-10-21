メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の東山動植物園で、新たに仲間入りしたアミメキリンの一般公開が始まりました。 一般公開が始まったのは長野県の動物園からやってきたアミメキリンの「スバル」2歳です。 「スバル」は雄で、東山動植物園にいる2頭の雌との繁殖を目的に20日来園しました。 21日は、2頭の雌と、においを嗅いでコミュニケーションをとったり、えさを食べたりする様子を見せていました。 「かわ