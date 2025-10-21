メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアの詐欺事件の拠点には、他のアジアの国のグループなど1000人あまりがいたとみられることがわかりました。 この事件を巡っては、8月にカンボジアから移送された19歳から52歳の男女29人が組織的犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと29人は今年5月、愛知県尾張旭市の女性（61）に警察官などをかたる電話をかけ、現金合わせて200万円をだまし取った疑い