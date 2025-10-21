10月に「九電工」から社名を変えたクラフティアグループの社員が、福岡城跡で清掃活動を行いました。 福岡市中央区の福岡城跡では21日、クラフティアグループの社員などおよそ80人が、城壁や道沿いの草取りを行いました。クラフティアグループでは、地域貢献の一環として毎年10月に、全国のおよそ1万人の社員などがボランティア活動に参加しています。今回で57回目です。福岡では天神地区でゴミ拾いを行った