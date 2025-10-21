シンガー・ソングライターのエルトン・ジョン（78）が展開する眼鏡ブランド事業が、大きな財務的損失に直面している。エルトンが運営する「エルトン・ジョン・オプティカル・カンパニー」は、自身の眼鏡コレクションの売上を管理する企業で、最新の財務報告で、同社が370万ポンド（約7億4000万円）以上の負債を抱えていることが明らかになった。 【写真】ゴテゴテに着飾った衣装でもメガネは必須！ 企業記