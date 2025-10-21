株式会社ジェイグループホールディングスが運営する「九州を愛する大人の居酒屋」芋蔵にて、「本格焼酎＆泡盛の日」を記念した限定企画が2025年11月1日(土)と2日(日)の2日間、開催されます！期間中、芋蔵公式LINEへのお友達登録をすると、なんと50蔵元・約80種類の本格焼酎と泡盛が何杯飲んでも無料で提供されます！九州料理とともに、心ゆくまで焼酎・泡盛を堪能できる、焼酎好きにはたまらない企画です。 芋蔵(ジェイグルー