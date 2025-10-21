関西学生アメリカンフットボール1部リーグで5戦全勝の立命大が21日、滋賀県草津市のグラウンドで練習を公開。4勝1分の関大との大一番（26日、たけびしスタジアム京都）へ向け、DB今田甚太郎主将（4年）がダブルスコア以上の圧勝を誓った。「圧倒したい。オフェンスは35点取って、ディフェンスは17点以下に抑える」点差にこだわるのには理由がある。昨年のシーズンで唯一の黒星を喫した相手。チームが崩壊する寸前まで追い込