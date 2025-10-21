岩手県警は２１日、同県北上市の旅館「瀬美温泉」近くの山林で見つかった遺体について、司法解剖の結果、露天風呂を清掃中に行方不明となった旅館従業員の笹崎勝巳さん（６０）と判明したと発表した。死因は出血性ショック。笹崎さんは１７日、露天風呂から北西約５０メートルの雑木林で見つかり、その場で死亡が確認された。背中にクマの爪でひっかかれたような傷があったことなどから、県警はクマに襲われたと断定した。