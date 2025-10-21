「日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲」UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ（略称、UFS）は、主力業態の「上島珈琲店」において、「幻のはちみつ」と呼ばれる、貴重な日本蜜蜂のはちみつをこだわりのミルク珈琲に添えた、今しか味わえない「日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲」を、10月22日に期間限定で発売する。上島珈琲店は、2003年6月18日に東京・神田神保町に1号店をオープンして以来、UCCグループ