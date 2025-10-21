高市新首相の選出を受け、中国政府は、さっそく台湾問題でクギを刺しました。中国外務省報道官「日中両国は相互に歩み寄り、（日本側が）歴史や台湾など重大な問題での政治的約束を守ることを望む」中国外務省の報道官は、高市新首相について、このように述べた上で、「日中の戦略的互恵関係を全面的に推し進めることを望む」と強調しました。中国政府は、高市首相が、ことし4月に台湾を訪問し、頼清徳総統と会談するなど、台湾に