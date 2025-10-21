「28g 抹茶ラテ 蜜がけかりんとう」亀田製菓は、「28g 抹茶ラテ 蜜がけかりんとう」（以下、「抹茶ラテ 蜜がけかりんとう」）を、10月28日から11月末までの期間限定で一部エリアのセブン−イレブンで発売する。「抹茶ラテ 蜜がけかりんとう」は、サクッとかるい食感の生地に宇治抹茶を使用した抹茶ラテ蜜をかけてコク深い甘さに仕上げた、お米でできたかりんとう。抹茶ラテ蜜を重ねがけすることで、口に入れた瞬間に抹茶の香りとミ