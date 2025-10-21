ジーニッシュマニキュアが、ブランド初となるマグネットネイルコレクション「Orphic Veil of Night（オルフィック ヴェール オブ ナイト）」を数量限定で発売する。11月7日（金）PLAZAにて先行発売。11月14日（金）全国のバラエティストアにて順次展開開始。■冬の限定カラー冬限定のマグネットカラーコレクションは、神秘的なオーロラをイメージ。光のヴェールのように指先で揺らめく幻想的な輝きを放ち、今冬のトレンドを取り入