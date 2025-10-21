スイス・インターナショナル・エアラインズは、エアバスA350-900型機の初号機（機体記号：HB-IFA）を受領した。新客室仕様「SWISS Senses」を初導入した。ファーストクラス4席、ビジネスクラス45席、プレミアムエコノミークラス38席、エコノミークラス156席の計243席を備える。2031年にかけて10機を導入する計画で、初号機は特別ラッピング機「SWISS Wanderlust」として、スイス各地の有名な建物やランドマーク、伝統的なスポーツ