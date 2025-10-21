サラーの不振もチームに大きな影を落としている(C)Getty Images王者リバプールが危機的状況に陥っている。現地時間10月19日に行われたリーグ第8節、ホームでのマンチェスター・U戦に1-2で敗れ、公式戦4連敗を喫した。約2週間の代表ウィークを挟み、連敗からの脱却を目指し迎えたこの一戦。しかし、リバプールは開始直後の2分に先制点を奪われ、いきなり劣勢に立たされる展開に。78分にようやくコーディ・ガクポの得点で追いつ