人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）気分がさえない日。アウトドアでリフレッシュすると◎。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）プライベートなことを友人に話してみると、一気に距離が縮まりそう。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）自信過剰