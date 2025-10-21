国会で21日、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出されました。 史上初、女性の総理大臣に県内では、期待感とともに、切実な注文も浮上しています。 （額賀福志郎 衆議院議長） 「高市早苗くんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」 21日に国会で行われた、総理大臣指名選挙。 自民党の高市総裁が第104代内閣総理大臣に選出されました。 女性の総理は、憲政史上初めてとなります。 県民の声