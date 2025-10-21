自民党の高市早苗総裁が新しい内閣総理大臣に選ばれました。今夜、正式に発足する高市内閣では、衆議院山口3区選出の林芳正さんが総務大臣として入閣します。選出された高市早苗総理大臣。早速、総理大臣官邸に入り組閣に取り掛かりました。21日朝、石破内閣が総辞職し、岸田政権から合わせて1年10か月務めた官房長官の職を離れた林芳正衆議院議員。午後4時半ごろ、議員会館にある自身の事務所で官邸からの電話を取りました。（林