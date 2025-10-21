戦時中に183人が死亡する水没事故が起き、ことし8月に海底から人の骨が見つかった宇部市の旧長生炭鉱をめぐり、21日、遺族らのDNAデータが警察庁に渡されました。（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会井上洋子共同代表）「遺骨収容・返還にむけて目標にしたときに、（遺骨を）発見したときに遺骨のDNA鑑定ができるように集めたもの」旧長生炭鉱で犠牲者の遺骨回収を目指し潜水調査を続ける市民団体が警察庁や外務省、厚労省の