２１日の東京株式市場は、高市首相による経済政策への期待から、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３０円５６銭高の４万９３１６円０６銭と、２日連続で最高値を更新した。日経平均の上げ幅は一時、７００円を超えて４万９９４５円９５銭まで上昇し、初の５万円に迫った。前日の米株高に加え、高市政権による積極財政などを見据え、日経平均は午前に大きく上昇した。ただ、自民党と日本維新の会の連立政権樹立を見込