大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が２１日、東京・羽田空港着の航空便で帰国した。３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。自身は最終日に横綱豊昇龍との全勝対決に敗れるも、英語で閉幕のスピーチを行うなど、横綱の勤めを果たした。大の里は「すごい充実した５日間でしたし、長くロンドンに滞在すること自体すごいなと思います」と感慨を口にした