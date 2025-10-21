れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、国会内で会見した。この日、自民党の高市早苗総裁が第１０４代首相に選出された。山本氏は「マスコミが積極財政だと高市さんを持ち上げるが、積極財政の根拠って何ですか？」と問いかけた。「彼女のこれまでの発言をさかのぼってみても郵政民営化賛成だったり、消費税も２０１４年時点で増税を延期することに反対している立場。総裁選でも消費税は変わらずやると。どこをどう切り取って、