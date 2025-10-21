キラキラドンキ海老名ビナウォーク店のイメージ（運営会社提供）海老名駅東口（海老名市）に１１月、ディスカウント店「ドン・キホーテ」の若年層向け専門店が開店する。ドンキの市内進出は初。子育て世代や通勤・通学の利用客を取り込む。１０〜２０代向けの商品を扱う「キラキラドンキ」で、１１月１１日に開店。駅前の複合商業施設「ビナウォーク」５番館２階に構える。売り場面積は約４４０平方メートル。韓国で人気の雑貨