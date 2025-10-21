XG 先日、自身2度目となるワールドツアーを来年2月から開催することを発表したXGが19日、中国・上海で開催された「Celebili Music Festival」に出演を果たした。【写真】XG「Celebili Music Festival」の模様「Celebili Music Festival」は、中国の動画プラットフォーム「Bilibili」が主催する、多様な音楽スタイルと若者文化を融合した没入型体験の創出を目指す大型フェスティバルで、上海市復興島にある船台公園