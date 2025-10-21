ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が２１日、東京・多摩六都科学館で主演映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督）の大ヒット御礼プラネタリウムイベントに、共演の高畑充希、奥山監督と出席した。映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、２００７年に公開されたアニメ映画の実写化作品。小学校卒業時に離ればなれとなった２人の男女が、３０歳を手前にお互いとの記憶を巡らせる様子を描く。松村は、この日の夜空