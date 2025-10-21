福岡県内で中古トラックを盗み、不正に輸出しようとしたなどとして、アフリカのウガンダ国籍の男5人が逮捕されました。逮捕されたのは、福岡県宮若市の「ナマゴマトレーディングカンパニー」の代表取締役、ドング・シラジェ容疑者（57）らウガンダ国籍の男5人です。シラジェ容疑者らは、ことし7月、福岡県飯塚市の会社の敷地から中型トラックを盗み、車体番号を偽造した書類を税関に提出して、ウガンダに不正に輸出し