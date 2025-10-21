欧州でのシェア拡大を達成したアベンジャーブランド力の育成は、簡単ではない。マニアでなくても、メルセデス・ベンツにはクラス最高の完成度を、フェラーリには圧倒的な速さを期待するだろう。【画像】ジープ電動化の羅針盤に？コンパス・フルエレクトリックサイズの近いEVたち全162枚しかし、新たな挑戦で新たな成功を導く例もある。ジープは電動クロスオーバーのアベンジャーを投入し、欧州でのシェア拡大を達成してみせ