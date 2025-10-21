中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、自民党の高市早苗総裁が首相に選出されたことを受け、中日戦略的互恵関係の包括的推進に期待すると表明した。郭氏は次のように述べた。われわれは選挙の結果に留意しているが、これは日本の内政問題である。中日両国は互いに近隣であり、中日関係に対する中国の基本的な立場は一貫して明確である。