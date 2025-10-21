NHKドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（総合毎週火曜後10：00）の21日放送回が、臨時ニュースのため放送延期となることが同日発表された。【画像】NHK臨時ニュースで『シバのおきて』放送休止のお知らせ臨時国会で高市早苗新首相が選出され、内閣が発足する。午後10時からは記者会見が予定されている。『ニュースウォッチ9』は、10時50分まで放送される。ドラマ『シバのおきて』は、サイトなどを通じて「