高市新内閣で農林水産相に起用された鈴木憲和氏は、石破前政権が舵を切ったコメの「増産」について、「需要に応じた生産が基本だと思う」と述べました。石破前政権で農水相を務めた小泉進次郎氏はコメの「需要に応じた増産」に舵を切っていましたが、この方針が高市政権でも引き継がれるのかが今後の焦点です。鈴木新農水相は、「マーケットの中で不足感があるということであれば、現場で増産する。そして供給過剰ということであれ