富山地裁の判決後、取材に応じる福山里帆さん＝21日午後、富山市「ほっとして力が抜けた」。実の娘に性的暴行を繰り返した大門広治被告（54）を実刑とした21日の富山地裁判決。実名を公表して被害体験を訴えてきた長女の福山里帆さん（25）は、法廷で小さくうなずいた。報道陣を前に和らいだ表情も。被告に対しては「反省してほしい。どうしてこうなったか考えてほしい」と語った。夫の佳樹さん（44）とともに判決に聞き入った