名古屋の東山動植物園に、オスの「アミメキリン」が仲間入りしました。 【写真を見る】東山動植物園にオスのアミメキリン（2歳）スバルが仲間入り 繁殖見据えた全国的な計画の一環で… 長野市･茶臼山動物園からお引越し 名古屋市 東山動植物園で、きょう10月21日から一般公開されているアミメキリンは、オスの「スバル」2歳です。長野市の茶臼山動物園からやってきました。 アミメキリンは絶滅危惧種に指定され、東山動植物園に