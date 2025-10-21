中央道を車で逆走し恵那山トンネルで事故を起こした罪に問われた99歳の男性に、罰金の略式命令です。 【写真を見る】中央道を逆走して正面衝突 99歳男性に罰金30万円の略式命令 買い物帰りに道に迷い…園原ICを通過 対向車の男性は大けが 岐阜・恵那山トンネル 長野県阿南町に住む99歳の男性は、ことし6月、中央道を軽乗用車で逆走し、恵那山トンネルで対向車に衝突する事故を起こし、名古屋市の会社員の男性に大けがをさせた過