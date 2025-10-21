元モーニング娘。リーダーの譜久村聖さんの20代ラスト写真集『Vers l’Aube』（撮影：唐木貴央）、『瑠璃藍』（撮影：唐木貴央）が、10月30日にワニブックスより2冊同時発売されます。表紙と初のランジェリーカットが解禁されました。【写真】夕陽に照らされた横顔が美しい譜久村聖さんモーニング娘。卒業後、2025年4月にソロデビューを果たした譜久村さん。発売日は29歳の誕生日で、これが20代ラスト写真集です。初めて訪れるベト