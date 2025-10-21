私はツキコ。夫のタカシとのあいだには娘が2人います（小3のハナ、年中のフウカ）。近所の公園で花火ができるようになったと知り、娘たちと花火を持って公園へ行きました。しかしいざ花火を始めようとしたところ、公園にいたおじいさんから「ここは花火禁止だよ」と注意されてしまったのです。ママ友から「花火解禁を知らない人に注意されることがある」と聞いていたので、トラブルを避けるためにも花火を諦めて帰宅しました。する