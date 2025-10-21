西武の広池浩司球団本部長は21日、オンラインで記者会見を開き、23日に開催されるドラフト会議で明大の小島大河捕手（4年・東海大相模高）を1位で指名することを公表した。中軸として明大を引っ張ったほか、巧みなリードで投手陣も導いて今秋の東京六大学リーグ制覇にも大きく貢献。広池本部長は「安定した打撃。でタイミングを取るのも上手。しっかりとコンタクトもでき打球も速い。あと打つべきボールを打っている、という非