医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が、2021年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフ・アロン氏を自身の邸宅に招き、「金の滑り台」を滑ってもらった。21日にTikTokを更新、「金のコラボ」を動画で公開した。  西村氏の邸宅にある金の滑り台を「オリンピック金メダリストが滑ったことはない。ウルフさんが初めて」と聞かされたウルフ氏は「あっ、本当