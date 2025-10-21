愛知県豊橋市で、日本一の生産量を誇る「次郎柿」の出荷作業がピークを迎えています。少し角ばった形の次郎柿は、シャキシャキとした歯ごたえとコクのある甘みが特徴で、豊橋市は全国生産のおよそ7割を誇る日本一の産地です。栽培する農家は市内におよそ300軒あり、出荷のピークを迎えた石巻地区にある果樹園では、食べごろに色づいた実が丁寧に収穫されていました。実が大きくなる時期の雨が例年より少なかっ