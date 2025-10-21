北海道岩内町で５６歳の女性が道路上で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察が事件と事故の両面で捜査しています。岩内町清住の町道で１０月２０日午後１時ごろ、「家の前で人が倒れている」と消防に通報がありました。警察によりますと、岩内町の団体職員・枝元るみさん５６歳が道路の端でうつぶせに倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されたということです。枝元さんの顔には損傷があったということで、警