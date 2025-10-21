鹿児島市水道局の審議会で、埼玉県の道路の陥没事故を受けて行われた下水道管の調査について結果が報告されました。鹿児島市内では約4.4キロの下水道管で1年以内の対策が必要とされる腐食などが確認されていますが、安全性に問題はなく、緊急的な措置は必要ないと説明しました。21日鹿児島市水道局で行われた水道や下水道事業の経営審議会。国土交通省の要請を受けて行われた下水道管の特別重点調査について結果が報告されまし