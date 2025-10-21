９月に北海道恵庭市の国道で発生した多重ひき逃げ事件で、現場では１０月２１日、容疑者立ち会いのもと、当時の状況を確認する実況見分が行われました。恵庭市の国道で９月２５日に発生した車１０台が絡む多重ひき逃げ事件では、すでに今北知宏容疑者が逮捕・送検されています。これまでの調べに対し、今北容疑者は「事故を起こしてその場から逃げたことは間違いありません」と容疑を認めています。現場では２１日、今北容疑者立ち