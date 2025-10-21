大阪・関西万博会場＝9月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り、関西経済連合会が大阪府市にまちづくりの方向性を再検討するよう要請したことが21日分かった。万博の理念を継承し、経済成長につなげる具体的な活用策の議論が不十分だとして、官民による協議会の創設を求めた。府市は来春ごろ開発事業者の募集を始める予定だが、先送りする可能性もありそうだ。大阪市此花区の人工島・夢洲は一帯を国際観光