記者会見するヤゲオのピエール・チェン会長（左）と芝浦電子の葛西晃社長＝21日午後、東京都千代田区台湾の電子部品大手ヤゲオは21日、東京都内で記者会見を開き、株式公開買い付け（TOB）が20日に成立したセンサー大手の芝浦電子と協力し、国内外で販売を拡大する方針を表明した。ヤゲオは芝浦電子の販売網を通じて日本市場を開拓する。芝浦電子はヤゲオが欧米や中国に持つ顧客基盤を生かし、自動車に使われる温度センサーなど