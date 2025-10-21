自民党の高市総裁が首相に選出されたことについて、野党の反応です。立憲民主党・野田代表：（高市新首相は）保守層を意識した、そういうこれからの政権運営をしていくだろうと思いますが、私はむしろ中道。国会の論戦を通じて、厳しく対決をしていきたい。国民民主党・玉木代表：ぜひ責任ある積極財政をどんどん進めてもらいたいと思いますし、大なたを振るっていただきたいなと思います。その意味において協力をしたい。一方、公