新潟県魚沼市は２１日、住宅街に出没したクマへの発砲をハンターに認める「緊急銃猟」を行い、駆除したと発表した。環境省によると、自治体が緊急銃猟の実施を決め、実際に発砲したのは仙台市、群馬県昭和村に次いで３例目。魚沼市などによると、同日午前９時１０分頃、民家近くの雑木林で住民が体長約７５センチのクマ１頭を目撃。一度は逃げたが、約１時間後に同じ場所に現れた。近くには小中学校もあるため、市職員や警察官