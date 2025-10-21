衆参両院の本会議で第104代内閣総理大臣に選出された自民党の高市総裁は、新しい内閣の陣容を決定しました。21日夜、正式に高市新内閣が発足します。高市総裁は午後、皇居に入り、新しい首相の親任式と新閣僚の認証式に臨んでいて、この後、高市新内閣が正式に発足します。高市新内閣の初入閣は10人、女性閣僚は2人となります。片山さつき新財務相：経済成長戦略で日本経済を強くすると、こういうことが丁目1番地にございます。も