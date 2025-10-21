ニューストップ > 国内ニュース > 来季からヴォルターズは「Bワン」に Bリーグライセンス… KKT熊本県民テレビ 来季からヴォルターズは「Bワン」に Bリーグライセンス交付チーム発表 2025年10月21日 19時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 21日、Bリーグライセンス交付チームが発表された 熊本ヴォルターズはB2リーグ相当のBワンになる 平均入場者数や売り上げを鑑みてBワンとなった 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分