消えゆく日常の瞬間を切り取っています。昔ながらの個人商店や子どもたちの自然な姿を記録した写真の展覧会が、21日から金沢21世紀美術館で始まりました。山陰地方の40年ほど前の、消えゆくものを記録した作品約100点。作品を手がけた池本喜巳さんと、小松市出身の写真家、織作峰子さんによる対談が開かれ、池本さんのこれまでの活動や、作品に込められた思いが語られました。この写真展は今月26日まで開かれています。