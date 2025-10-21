悪質なカスハラに備えます。客が従業員に対し、行き過ぎた要求やクレームを行ういわゆる「カスタマーハラスメント」。石川県輪島市の銀行で、カスハラを想定した訓練が行われました。参加者：「なかなかこういったパターンはないので、どういった対応をしたらいいのか勉強にはなりました」輪島警察署・荒木 秀生 警部：「自分の身に危険を感じた場合は、迷わず緊急通報装置を押すなどして、対応していただければ